روسيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 320 حالة وفاة و 16550 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن هذه هي أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا يتم تسجيلها في روسيا.

وتجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و547 ألف إصابة.

وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 26589 حالة.

وارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و159 ألفا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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