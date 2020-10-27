الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ "هاربون" لتايوان

المصدر: د ب أ

شكرت الحكومة التايوانية الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لخططها لبيع نظام "صاروخ دفاع ساحلي" مع 100 صاروخ هاربون مضاد للسفن مقابل 2.37 مليار دولار إلى تايوان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة كزافييه تشانج إن تايبيه أعربت عن "خالص امتنانها" للولايات المتحدة بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الإخطار الرسمي بالبيع إلى الكونجرس.

وهذه الدفعة هي الرابعة من مبيعات الأسلحة إلى تايوان من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن شراء تلك الأسلحة سيمكن تايوان من تحديث قدرتها العسكرية لتواكب "التوسع العسكري والاستفزاز الصيني" ومن ثم "الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

وتصاعدت التوترات بسبب التوغلات العديدة للجيش الصيني في المجال الجوي والمياه الإقليمية التايوانية.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949 ، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها.

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