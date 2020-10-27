المصادقة على تعيين باريت قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية

المصدر: أ ف ب

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الاثنين على تعيين القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضواً في المحكمة العليا، ليمنح بذلك الرئيس دونالد ترامب الذي رشّحها لهذا المنصب نصراً كبيراً قبل ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية.

وأيّد 52 عضواً، جميعهم جمهوريون، تعيين القاضية المحافظة في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، في حين صوّت ضدّ هذا التعيين 48 سناتوراً، بينهم سناتورة واحدة جمهورية والبقية ديموقراطيون.

وبذلك تصبح باريت ثالث عضو يعيّنه ترامب في المحكمة العليا، التي بات المحافظون يتمتّعون فيها بأغلبية الضعف (ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين)، علماً بأنّ هؤلاء الأعضاء يعيّنون لمدى الحياة.

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