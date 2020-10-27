إجمالي إصابات كورونا في أمريكا يصل إلى 8.67 مليون

المصدر: د ب أ

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 7ر0 % خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى الساعة الثانية و58 دقائق من ظهر أمس الإثنين بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 67ر8 مليون حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني أدنى من متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت 8ر0 %.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 907 آلاف و966 حالة، بزيادة نسبتها 3ر0%، مقارنة بنفس الوقت أول أمس.

وشهدت ولاية آلاسكا زيادة بنسبة 2ر4 % في الإصابات عن نفس الفترة أول أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و8 حالات.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت 48 حالة وفاة.

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