أمريكا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وعدد من المؤسسات الإيرانية في ظل تصاعد التوتر بين البلدين قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أمس الاثنين إنه تقرر فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زانجانة، بدعوى أن إيران تستخدم عائداتها من تصدير النفط لتمويل أنشطة قوات الحرس الثوري الإيراني وفيلق النخبة فيه المعروف باسم فيلق القدس.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن قوله في بيان "النظام الإيراني يستخدم قطاع النفط لتمويل أنشطة الحرس الثوري وفيلق القدس المثيرة للاضطرابات... النظام الإيراني مازال يعطي الأولوية لدعم الكيانات الإرهابية وبرنامجه النووي قبل احتياجات الشعب الإيراني".

يذكر أن زانجانة من المسؤولين المخضرمين في قطاع النفط الإيراني ويعتبر على نطاق واسع وزير تكنوقراط ماهرا، نجح في إحياء حصة بلاده من سوق النفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد الاتفاق النووي بين بلاده والدول الكبرى العام 2015 والذي أدى إلى إلغاء العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران، كما يعتبر واحدا من أكثر مساعدي الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتدالا.

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