سلسلة صيدليات بريطانية تعتزم إجراء اختبار سريع لكورونا

المصدر: د ب أ

من المقرر أن تستحدث سلسلة صيدليات بريطانية إختبارا سريعا لفيروس كورونا في غضون الأسابيع القادمة ، تقول إنه يستطيع إظهار النتائج خلال 12 دقيقة.

وقالت سلسلة صيدليات بوتس اليوم الاثنين إنه سيتم استحداث الاختبار "خلال الأسابيع القليلة القادمة"، وهو سيتيح للزبائن الحصول على النتائج في نفس اليوم.

وتستهدف خدمة الاختبارات الخاصة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ولكنهم يريدون معرفة إصابتهم بالعدوى من عدمه قبل السفر لرؤية أقاربهم على سبيل المثال.

لكن الاختبار، الذي تبلغ تكلفته 120 جنيها إسترلينيا (156 دولارا) ، لن يكون كافيا للإثبات لشركات الطيران أن الشخص ليس مصابا بالعدوى، نظر لأن شركات الخطوط الجوية تطلب شهادة من مختبر معتمد.

كان الخبراء قد انتقدوا بشكل مستمر الحكومة البريطانية لعدم امتلاكها القدرة الكافية على إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا للسكان البالغ تعدادهم 67 مليون نسمة.

يذكر أن بريطانيا سجلت أغلب حالات وفاة المرتبطة بمرض كوفيد -19 في أوروبا حيث بلغت 45 ألف حالة وفاة.

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