ترامب يتهم الإعلام بإثارة الذعر بين الناس من كورونا

المصدر: د ب أ

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدداً كبيراً من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين يتهم فيها وسائل الإعلام بإثارة موجة متعمدة من الذعر بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما أرجع أسباب الأعداد الكبيرة في تلك الإصابات إلى زيادة الفحوصات.

وقال ترامب في إحدى تغريداته :"الحالات ترتفع لأننا نجري فحوصات وفحوصات وفحوصات. إنها مؤامرة إعلامية من الأخبار الكاذبة".

وبالرغم من أن أعداد الفحوصات في تزايد، إلا أن أعداد من يدخلون المستشفيات تتزايد أيضا، وهي علامة على أن الناس يصابون بالمرض بشكل خطير وبأعداد أكبر.

وتم تسجيل أكثر من 80 ألف حالة إصابة مؤكدة في يوم واحد مطلع الأسبوع الجاري، وهو رقم قياسي، ولا يزال متوسط معدلات الإصابة المتداولة خلال أسبوع مرتفعا عند مستويات لم يشهدها منذ عدة أشهر.

وقال ترامب في تغريدة أخرى:" كوفيد..كوفيد.. كوفيد ، إنهم (وسائل الإعلام) يستخدمون هذه الكلمة، في تنسيق كامل، من أجل تغيير أرقامنا الانتخابية المبكرة العظيمة. يجب أن يعتبر هذا انتهاكا لقانون الانتخابات".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز