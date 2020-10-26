مصنع الملابس.. مصدر جديد لكورونا في الصين

المصدر: رويترز

أبلغت الصين عن أكبر عدد من حالات "كوفيد-19" بدون أعراض، عقب 7 أشهر من السيطرة على المرض، على خلفية عدوى جماعية مجهولة المصدر في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.

وعثرت السلطات الصحية في شينجيانغ على 137 حالة إيجابية بدون أعراض، الأحد، وسط حملة اختبارات شملت لـ 4.75 مليون شخص في منطقة كاشغر، بسبب عدوى انتقلت من عاملة مصنع ملابس تبلغ من العمر 17 عاما، حسبما أفادت السلطات، السبت.

ولم يتضح كيف أصيبت العاملة، رغم أن جميع الحالات الجديدة مرتبطة بمصنع الملابس.

واكتشفت حالة المرأة أثناء الفحص الروتيني، لكن لم يتضح سبب إخضاعها لمثل هذا الاختبار، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصينية نقلا عن مسؤولي الصحة.

وأشارت التقارير إلى أن أعمال تعقب المخالطين لتحديد مكان تفشي المرض مستمرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان، إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 20 حالة مؤكدة جديدة و161 حالة جديدة بدون أعراض يوم 25 أكتوبر في عموم الصين.

كان عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض هو الأعلى، منذ أن بدأت الصين في نشر أعداد يومية، في 31 مارس الماضي.

تم بالفعل اختبار أكثر من 2.84 مليون شخص في منطقة كاشغر، بحثا عن فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من بعد ظهر الأحد، ويتوقع الانتهاء من بقية الأشخاص بحلول الثلاثاء.

على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بشكل حاد في الصين عن الذروة التي شوهدت في فبراير، إلا أن بكين حذرة من موجة أخرى من الإصابات وتحافظ على قدرات الاختبار الشامل والسريع.

بلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في الصين حتى الآن 85810 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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