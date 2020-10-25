فرنسا تحث دول الشرق الأوسط على التوقف عن مقاطعة منتجاتها

المصدر: رويترز

حثت فرنسا دول الشرق الأوسط اليوم الأحد على منع شركات التجزئة من مقاطعة منتجاتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال البيان "دعوات المقاطعة هذه لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا والتي تدفعها أقلية متطرفة".

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