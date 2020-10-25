وفيات كورونا حول العالم تتجاوز مليوناً و151 ألفاً

المصدر: وام

تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بوفاة ما لا يقل عن مليون و151 ألفا و77 شخصا حول العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر الماضي.

وذكر إحصاء أعدته " وكالة فرانس برس " استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الأحد أن عدد المصابين بالفيروس في العالم بلغ أكثر من 42 مليونا و694 ألفا و790 شخصا تعافى منهم 28 مليونا و991 ألفا و400 مريض حتى اليوم.. مشيرا إلى أنه تم يوم أمس تسجيل 5765 وفاة و466,838 إصابة جديدة في العالم.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومعلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تمثلت في الولايات المتحدة (906) وفيات والهند (578) والبرازيل (432).

وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 224,906 وفيات من أصل 8,578,063 إصابة حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز وشفاء ما لا يقل عن 3,406,656 شخصا في البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز