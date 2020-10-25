إصابات كورونا في روسيا تتخطى حاجز المليون ونصف المليون

المصدر: وام

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز المليون ونصف المليون مع تسجيل 16710 إصابة في ثاني أكبر حصيلة يومية بعد أن تجاوز معدل الإصابات 17 ألفا يوم الجمعة الماضي، مقابل 16521 اصابة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة مليونا و513877 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض ملموس في عدد الوفيات بكورونا بتسجيلها 229 حالة وفاة مقابل 296وفاة يوم أمس لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 26050 حالة وفاة وتماثل 7704 للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و138552 شخصا.

وفيما يخص العاصمة الروسية موسكو والتي تعتبر بؤرة تفشي الوباء فقد تم تسجيل 4455 إصابة و68 حالة وفاة جديدة مقابل 4453 إصابة و63 حالة وفاة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 395816 إصابة و6380 وفاة حتى الآن، ووصل عدد المتعافين في المدينة إلى 290524، بعد تسجيل 2614 حالة شفاء جديدة أمس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز