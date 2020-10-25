إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 504 آلاف و509 والوفيات 37 ألفا و210

المصدر: د ب أ

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 504 آلاف و509 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 37 ألفا و210 حالات وفاة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 264 ألفا و117 من المصابين .

وأعلنت السلطات فى إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كوروناقبل نحو 38 أسبوعا.

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