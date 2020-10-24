ميركل تناشد مواطنيها: تقليل الاختلاط واجب الساعة الآن

المصدر: د ب أ

ناشدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مواطنيها مجددا المساعدة في احتواء جائحة كورونا من خلال تقليل الاختلاط وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت:" لسنا قليلي الحيلة في مواجهة الفيروس، فسلوكنا يحدد مدى قوة وسرعة انتشاره، وواجب الساعة يعني بالنسبة لنا جميعا تقليل المخالطات، والالتقاء بعدد أقل كثيرا من الناس".

وكانت ميركل وجهت في رسالة الأسبوع الماضي نداء مؤثرا للموطنين، وناشدتهم المساعدة في التغلب على الجائحة، وقد أثار الفيديو ردود أفعال عديدة، وقالت ميركل إن وضع الجائحة تفاقم في الأسبوع التالي.

وأضافت ميركل:" بالنسبة لي لا يزال ساريا ما قلته لكم في الأسبوع الماضي، كلمة بكلمة، ولهذا سيتبع الآن تسجيل السبت الماضي مرة أخرى"، وأعقب هذه العبارة تشغيل تسجيل الأسبوع الماضي.

وكانت ميركل دعت المواطنين في ذلك التسجيل إلى تقليص المخالطات خارج الأسرة وناشدتهم التخلي عن الرحلات والحفلات "غير الضرورية بحق" وتابعت:" من فضلكم ابقوا في بيوتكم وأماكن سكنكم طالما أمكن ذلك".

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