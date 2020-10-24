إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استئناف التجارب على لقاح أسترا زينيكا

المصدر: د ب أ

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستئناف التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا التي أجرتها شركة أسترا زينيكا للأدوية وجامعة أكسفورد.

وقالت شركة أسترا زينيكا في بيان إن تجارب المرحلة الثالثة يمكن استئنافها بعد أن سمحت الجهات الرقابية في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا واليابان أيضا بمواصلة التجارب في الأسابيع القليلة الماضية بعد توقفها في سبتمبر.

وتم تعليق تجربة اللقاح مؤقتا بعد أن أصيب أحد المتطوعين بالمرض.

وقال باسكال سوريوت المدير التنفيذي للشركة إن "استئناف التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم هو خبر سار لأنه يسمح لنا بمواصلة جهودنا لتطوير هذا اللقاح للمساعدة في هزيمة هذه الجائحة الرهيبة".

وقالت الشركة إن من المتوقع الإعلان عن نتائج تجارب المرحلة الأخيرة في وقت لاحق من هذا العام.

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