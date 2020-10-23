الهند تجري المرحلة الثالثة للتجارب السريرية لعقار كوفاكسين

المصدر: د ب أ

سمحت الهند اليوم الجمعة بإجراء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية لعقار "كوفاكسين" وهو أحد العقارات المرشحة للتجارب ضد فيروس كورونا، والذي تنتجه شركة أدوية هندية.

وعقار "كوفاكسين" الذي تنتجه شركة "بهارات بيوتيك" ومقرها مدينة حيدر آباد الهندية، تم تطويره بالتعاون مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية من بين عشرات اللقاحات المرشحة في مختلف مراحل التجارب السريرية البشرية في مختلف أنحاء العالم.

وأوصت لجنة من الخبراء من هيئة الرقابة العامة لضمان سلامة الأدوية أن يتم السماح بإجراء تجارب المرحلة الثالثة لعقار "كوفاكسين" بعد تقييم بيانات من مرحلتين أوليتين ودراسة على الحيوانات، طبقا لمتحدث باسم الهيئة.

وتشمل التجارب المرحلة الثالثة اختبارات على آلاف الأشخاص.

والهند، التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة وهي واحدة من أسوأ الدول تضررا من فيروس كورونا، هي الثانية بعد الولايات المتحدة، التي تجاوز عدد الإصابات بها ثمانية ملايين.

وعلى الرغم من أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يظهر تراجعا، إلا أن البلاد سجلت أكثر من 50 ألف إصابة جديدة وأكثر من 600 حالة وفاة يومية في أكتوبر الجاري.

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