ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا

المصدر: د ب أ

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 11 ألفا و242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وتتقارب الإصابات المعلنة اليوم مع العدد القياسي في الإصابات الذي تم تسجيله أمس الخميس، والذي بلغ 11 ألفا و287 حالة إصابة.

وتمثل الإصابات التي تم تسجيلها اليوم ارتفاعا كبيرا مقارنة بيوم الجمعة الماضي (7334 إصابة).

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة القيم الحالية إلا على نحو مقيد مع تلك التي تم تسجيلها خلال الربيع الماضي، لأنه يتم الآن إجراء المزيد من الاختبارات بشكل ملحوظ - وبالتالي يتم اكتشاف المزيد من الإصابات.

ووفقا للخبراء، فإن الإصابات المسجلة حديثا مؤشر على مدى انتشار الفيروس في المجتمع منذ حوالي أسبوع بسبب الوقت بين الإصابة والاختبار والنتيجة والإبلاغ. وهذا هو السبب في أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تنعكس الإجراءات السياسية في أرقام التسجيل.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 403 آلاف و291 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9954 حالة، بزيادة قدرها 49 حالة مقارنة بأمس الخميس. وبلغ عدد المتعافين 310 آلاف و200 حالة.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 1.11، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 11 فردا آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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