أوكرانيا تسجل زيادة قياسية جديدة بإصابات كورونا

المصدر: رويترز

قال مجلس الأمن القومي اليوم الجمعة في أوكرانيا إن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 حيث رصدت 7517 إصابة مقارنة مع 7053 حالة أمس الخميس.

وقفز العدد الإجمالي للإصابات إلى 330396 حالة.

وذكر المجلس أنه جرى تسجيل 121 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت حصيلة الوفيات زيادة قياسية يوم الأربعاء بلغت 141 شخصا.

وترصد أوكرانيا ما يربو على خمسة آلاف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا منذ مطلع أكتوبر.

ودفعت زيادة حالات الإصابة الحكومة لتمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية العام الحالي.

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