أكثر من 41.38 مليون مصاب بكورونا حول العالم ومليون و132846 وفاة

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 41.38 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و132846.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 222310 8367944

الهند 116616 7706946

البرازيل 155403 5298772

روسيا 25242 1463306

الأرجنتين 27519 1037325

إسبانيا 34366 1005295

كولومبيا 29464 981700

فرنسا 34048 957421

بيرو 33937 876885

المكسيك 87415 867559

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

16 - العراق 10465 442164

22 - السعودية 5250 343774

32 - المغرب 3079 182580

40 - الكويت 730 119420

41 - عمان 1147 111837

45 - مصر 6155 105883

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