أكثر من 41.38 مليون مصاب بكورونا حول العالم ومليون و132846 وفاة

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 41.38 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و132846.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق     إجمالي الوفيات    عدد الإصابات المؤكدة   

الولايات المتحدة       222310                   8367944

الهند                      116616                   7706946

البرازيل                 155403                   5298772

روسيا                   25242                     1463306

الأرجنتين               27519                    1037325

إسبانيا                  34366                  1005295

كولومبيا               29464                  981700

فرنسا                 34048                     957421

بيرو                    33937                   876885

المكسيك          87415                     867559

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها         عدد الوفيات         عدد الإصابات

16 - العراق                10465                 442164 

22 - السعودية            5250                343774

32 - المغرب               3079                 182580   

40 - الكويت                 730                 119420

41 - عمان                 1147              111837

45 - مصر                 6155              105883 

 

 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • الولايات المتحدة،
  • الهند،
  • فيروس كورونا
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