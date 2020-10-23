أكثر من 41.38 مليون مصاب بكورونا حول العالم ومليون و132846 وفاة
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 41.38 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و132846.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 222310 8367944
الهند 116616 7706946
البرازيل 155403 5298772
روسيا 25242 1463306
الأرجنتين 27519 1037325
إسبانيا 34366 1005295
كولومبيا 29464 981700
فرنسا 34048 957421
بيرو 33937 876885
المكسيك 87415 867559
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
16 - العراق 10465 442164
22 - السعودية 5250 343774
32 - المغرب 3079 182580
40 - الكويت 730 119420
41 - عمان 1147 111837
45 - مصر 6155 105883