اليونان تفرض حظر التجول ليلاً في المناطق المتضررة بكورونا

المصدر: رويترز

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، أن بلاده ستفرض حظر تجول ليلاً في المناطق الأكثر تضرراً من تفشي جائحة كوفيد-19، موضحاً أنه سيتم فرض قيود على التنقل في عدة مناطق من البلاد بما فيها العاصمة أثينا.

كانت السلطات اليونانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ذروة جديدة، بعد تسجيل 865 إصابة أول من أمس.

وقال ميتسوتاكيس إن حظر التجول سيبدأ من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً في المناطق التي تعتبر شديدة الخطورة وفي المناطق التي يكون من الضروري فيها رفع مستوى المراقبة بناء على تقييم للمخاطر من أربع مستويات تضعه السلطات. وسيجري تطبيق الإجراء ابتداء من يوم السبت.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 15 وفاة جديدة أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 549، كثير منهم من كبار السن.

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