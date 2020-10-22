إصابات كورونا اليومية في هولندا تتجاوز 9000 لأول مرة

المصدر: د ب أ

تجاوزت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في هولندا 9000 إصابة لأول مرة.

وأعلن معهد الصحة والبيئة في هولندا اليوم الخميس أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في آخر 24 ساعة بلغ 9283، بارتفاع قدره 526 مقارنة بعدد الحالات أمس الأربعاء.

وتعد هولندا واحدة من أكثر الدول في أوروبا تأثرا بالموجة الثانية للجائحة، إذ أن عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا (التي يبلغ عدد سكانها خمسة أضعاف سكان هولندا) وصل مؤخرا إلى نحو 11 ألف و300 حالة.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات وأقسام الرعاية المركزة في هولندا على نحو سريع، إذ بلغت نسبة الإشغال في أَسِرَّة العناية المركزة بمرض كوفيد-19 في البلاد إلى قرابة 50%.

ومن المنتظر أن يتم نقل أول دفعة من مرضى كورونا من هولندا لتلقي العلاج في ألمانيا غدا الجمعة، حيث كانت ولايتا شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى تعهدتا باستقبال مرضى كورونا من هولندا المجاورة.

كانت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أفادت في وقت سابق اليوم بأن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا، وصل إلى 259 ألفا و207 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت امستردام.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 6934. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 5365 من المصابين .

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا قبل نحو 34 أسبوعا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز