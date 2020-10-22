رئيس غرفة الأطباء في ألمانيا يشكك في فائدة الكمامة في مكافحة كورونا

المصدر: د ب أ

أبدى كلاوس راينهارت، رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء في ألمانيا، تشككه حيال فائدة الكمامة في مكافحة جائحة كورونا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال راينهارت مساء أمس الأربعاء إنه غير مقتنع بالكمامات التي يتم استخدامها في الحياة اليومية " لأنه لا يوجد دليل علمي حقيقي على أنها ذات جدوى، ورأى أن الكمامة ليس لها فائدة " في الحماية الذاتية على الإطلاق، لكنها ربما وفرت قليلا من الحماية من نقل العدوى إلى آخرين".

وأعرب راينهارت عن اعتقاده بأن من الممكن ارتداء الكمامة في الأماكن التي لا يمكن فيها الحفاظ على مسافة التباعد، على سبيل المثال، في وسائل النقل العام أو داخل القاعات التي لا مفر فيها من التقارب بشكل قوي.

وعن ارتداء الكمامة في الهواء الطلق، قال راينهارت:" اعتقد أن هذا قليل الفائدة".

وأكد راينهارت اليوم الخميس في بيان مشترك لرئاسة غرفة الأطباء أن ارتداء الكمامة معقول في مواقف معينة " لكن هذا ليس حماية مؤكدة من بعض العدوى، لكنه يساعد على حماية الآخرين من خلال التقليل التلقائي لانتشار الهباء الجوي".

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