أوباما يروج لبايدن وينتقد طريقة تعامل ترامب مع كورونا

المصدر: د ب أ

قام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمس الأربعاء بالترويج للمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، بينما وجه انتقادات لاذعة للإدارة الحالية.

وخلال خطاب ألقاه في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات الرئيسية المتأرجحة، انتقد أوباما طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا، ورأى أن بايدن سيقوم بعمل أفضل في الاستجابة للفيروس.

وقال أوباما: "بعد ثمانية أشهر من هذا الوباء، ترتفع الحالات مرة أخرى في جميع أنحاء هذا البلد. لن يقوم دونالد ترامب فجأة بحمايتنا جميعا، فهو لا يمكنه حتى اتخاذ الخطوات الأساسية لحماية نفسه".

وأشار أوباما إلى أن معدل الوفيات في الولايات المتحدة أعلى منه في بلدان أخرى اكتشفت أول حالة إصابة بالفيروس في نفس الوقت تقريبا.

كما تعهد بأن يتعامل بايدن بشكل أفضل مع هذه الأزمة.

وقال أوباما أمام حشد من المؤيدين معظمهم كانوا يشاهدون الخطاب من سياراتهم :"سيسيطر جو على هذا الوباء من خلال خطة لجعل الاختبار مجانيا ومتاحا على نطاق واسع، ولإعطاء لقاح لكل أمريكي مجانا، وللتأكد من أن أبطال الخطوط الأمامية (الأطباء) لدينا لن يطلبوا أبدا من الدول الأخرى المعدات التي يحتاجونها".

يذكر أنه تم اكتشاف حوالي 1ر8 مليون حالة إصابة بكورونا في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي، وتوفي نحو 220 ألف شخص بسبب الوباء، وهو أعلى عدد وفيات في جميع أنحاء العالم.

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