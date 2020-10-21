بريطانيا تسجل قرابة 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

سجلت بريطانيا قرابة 27 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة.

بهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في بريطانيا إلى أكثر من 789 ألف حالة، فيما ارتفع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى أكثر من 44 ألف حالة، وفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء.

ويتوقع الخبراء أن هناك أعدادا غير مسجلة بسبب النقص في الاختبارات.

ولكل منطقة في البلاد أن تقرر التدابير الخاصة بها في مكافحة الموجة الثانية للوباء التي تأثر بها شمال انجلترا وأجزاء في ويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية، بصورة قوية على نحو خاص.

ووفقا لإحصائيات أوروبية، فإن بريطانيا، التي يقطنها نحو 67 مليون نسمة، تعد واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة.

كانت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أفادت في وقت سابق بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 765 ألفا و487 حالة حتى اليوم.

وأوضحت هذه البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 44 ألفا و57 حالة.

وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 2626 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل حوالي 37 أسبوعا.

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