روما تفرض حظر تجول ليليا للحد من انتشار كورونا

المصدر: رويترز

قال مصدر في حكومة منطقة لاتسيو لرويترز اليوم الأربعاء إن المنطقة، التي تضم العاصمة الإيطالية روما، قررت فرض حظر تجول اعتبارا من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك في مسعى للحد من إصابات كوفيد-19 المتزايدة بها.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستُطبق اعتبارا من يوم الجمعة، موضحا أن المنطقة ستفرض كذلك بعض القيود على المدارس والجامعات.

وأعلنت منطقة لومباردي، المحيطة بميلانو، في شمال إيطاليا فرض حظر تجول مشابه يوم الاثنين اعتبارا من الساعة 11 مساء.

وسجلت إيطاليا 15199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهذا أعلى معدل يومي بها على الإطلاق، بينها 1219 إصابة في لاتسيو.

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