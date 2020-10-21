التشيك تفرض إغلاقا على مستوى البلاد بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

قررت جمهورية التشيك إعادة فرض إجراءات ترقى إلى مستوى الإغلاق على مستوى البلاد، حيث سجل المسؤولون 11984 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية اليوم الأربعاء، وهو رقم قياسي جديد.

وقال وزير الصحة رومان بريمولا إنه يجب إغلاق جميع المحال التجارية باستثناء متاجر السوبر ماركت والصيدليات اعتبارا من الساعة 6 مساء يوم الخميس.

وناشدت الحكومة المواطنين البقاء في منازلهم وتقليل اتصالاتهم الاجتماعية إلى الحد الأدنى تماما.

وقررت أن تكون الاستثناءات الوحيدة متعلقة بالتنقل أو شراء الطعام أو زيارة العائلة أو الطبيب. ويمكن للأشخاص الخروج في الهواء الطلق والحدائق ولكن فقط كل شخصين معا، مع أفراد الأسرة أو كل شخص بمفرده.

وقال رئيس الوزراء أندريه بابيس: "أولا وقبل كل شيء، علينا إنقاذ حياة مواطنينا"، مضيفًا أن هناك "زيادة هائلة" في عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقال بابيس إنه بدون الإجراءات الأخيرة، سينهار النظام الصحي في أقل من ثلاثة أسابيع. "إنه قرار تم اتخاذه على عجل ، لكن لا وقت".

وأضاف أن 80 بالمئة من أسرة المستشفيات المخصصة لمرضى كوفيد-19 مشغولة بالفعل.

وكانت جمهورية التشيك قد أعلنت حالة الطوارئ رسميا يوم 5 أكتوبر.

وقد أغلقت الحكومة بالفعل المطاعم والمدارس وجعلت ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن المغلقة وكذلك الأماكن المفتوحة.



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