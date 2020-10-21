إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 312 حالة وفاة و 5616 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات تسجله منذ ظهور الفيروس بها.

وكانت إيران سجلت أمس حصيلة قياسية أيضا لإصابات كورونا بـ 5039 حالة.

وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 545 ألفا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 31 ألفا و346 حالة.

ولفتت إلى أن 4861 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 438 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء إيران (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.



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