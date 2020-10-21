أمريكا تسجل نحو 300 ألف وفاة إضافية خلال الجائحة

المصدر: رويترز

أظهر تقرير حكومي صدر أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة سجلت نحو 300 ألف حالة وفاة إضافية في العام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا مقارنة بالسنوات الماضية.

ويقول التقرير إن ما لا يقل عن ثلثي هؤلاء توفوا بسبب كوفيد-19 وإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أكبر من الأرقام المعلنة على الأرجح.

وقدر التقرير الصادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 299028 ماتوا في الفترة ما بين 26 يناير والثالث من أكتوبر أكثر من متوسط أرقام السنوات الماضية.

وقالت المراكز إن وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 216 ألفا في منتصف هذا الشهر.

وأضافت "ربما يقلل هذا من التأثير الكلي للوباء على الوفيات".

وقالت لورين روسن، كاتبة التقرير من المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لرويترز "ثمة عوامل عديدة قد تسهم في زيادة الوفيات بشكل غير مباشر بسبب الوباء، ومن بين هذه العوامل اضطراب الرعاية الصحية".

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