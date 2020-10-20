لأول مرة.. البابا فرانسيس يلبس كمامة في مناسبة عامة

المصدر: رويترز

ظهر البابا فرانسيس لأول مرة وهو يضع كمامة خلال مناسبة عامة اليوم، أثناء حضوره مع زعماء دينيين آخرين قداساً من أجل أن يعم السلام أرجاء العالم.

ووضع البابا كمامة بيضاء خلال القداس الذي أقيم في روما بكنيسة القديسة ماريا في أراشيلي، ولم يستخدم البابا في السابق الكمامة إلا وهو في السيارة التي تقله لإلقاء عظته الأسبوعية في الفاتيكان.

وتعرض البابا لبعض الانتقاد، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم وضع كمامة أثناء عظاته العامة وأحيانا كان يقترب إلى حد ما من الزائرين.

وحضر البابا (83 عاماً) الصلاة مع زعماء مسيحيين آخرين في الكنيسة، ومن بينهم البطريرك برثلماوس الأول، الزعيم الروحي للطائفة المسيحية الأرثوذوكسية.

وأقيمت هذه الفعالية الدينية مع ارتفاع مطرد في عدد من أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في إيطاليا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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