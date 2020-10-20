ترامب يحث المدعي العام على التحقيق مع نجل بايدن

المصدر: د ب أ

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، المدعي العام الأمريكي بيل بار إلى فتح تحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي جو بايدن حول أعمال فساد.

وقال ترامب، في مقابلة صحفية هاتفية على قناة "فوكس نيوز": "علينا أن نجعل المدعي العام يتحرك.. يجب أن يتصرف ويتصرف بسرعة"، داعياً إلى نشر النتائج قبل انتخابات 3 نوفمبر.

وذكر ترامب، رداً على سؤال عمَّا إذا كان ينبغي على بار تعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم غير مدعومة بأدلة ضد هانتر بايدن في صحيفة نيويورك بوست الأسبوع الماضي: "يتعين عليه تعيين شخص ما".

وأشارت الصحيفة إلى مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها من جهاز كمبيوتر محمول يُفترض أن هانتر بايدن تركه في ورشة إصلاح، ما يشير إلى أن جو بايدنكان قد استخدم منصبه السابق نائباً للرئيس لإثراء ابنه.

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