ماكرون ورئيس وزراء العراق يشددان على أهمية مكافحة الإرهاب

المصدر: رويترز

قال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شددا على أهمية مكافحة الإرهاب عقب اجتماع في باريس.

واستضاف ماكرون الكاظمي أمس الاثنين. ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الفرنسي للعراق في سبتمبر أيلول عندما عبر عن دعمه لسيادة العراق وقال إن التحديات الرئيسية للعراق تتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية والتدخل الأجنبي في شؤونه.

وذكر البيان أيضا أن الزعيمين رحبا بخطط مجموعة ألستوم الفرنسية للعمل في مشروع مترو بغداد.

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