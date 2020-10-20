تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى25333 حالة، حسب وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وتقول السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إنه على الرغم من التباطؤ العام في حالات الإصابة الجديدة، لليوم الخامس على التوالي، لا تزال الإصابات الجماعية المتفرقة مستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل السلطات في البلاد رصد إصابات إضافية من أماكن مختلفة بما في ذلك دور رعاية المسنين ومحلات السوبر ماركت.

وتطبق سول المستوى الأول، وهو أدنى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي ثلاثي المستويات، منذ 12 أكتوبر الجاري حيث أن الزيادة اليومية لمرضى كوفيد-19 في مستوى يمكن التحكم فيه.

وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة إضافية مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 447.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 23466 شخصا، حسب يونهاب

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