كورونا في فرنسا.. تراجع الإصابات وتزايد الوفيات

المصدر: رويترز

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، تسجيل 13243 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بانخفاض حاد عن الرقم القياسي المسجل يوم أول من أمس البالغ 32427، وعن المسجل أمس وهو 29837.

وعادةً ما تكون الأرقام المسجلة أيام الاثنين منخفضة نظراً إلى انخفاض عدد الفحوص التي يتم إجراؤها أيام الأحد. واستقر المتوسط المتحرك لسبعة أيام من حالات الإصابة الجديدة يومياً فوق المستوى القياسي الذي بلغ 23 ألفاً للمرة الثانية على التوالي.

وارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في فرنسا من 85 أمس إلى 146 اليوم، ليصل الإجمالي إلى 33623.

وبلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة 910277، لتصبح الدولة الثامنة في العالم التي تسجل أكثر من 900 ألف حالة.

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