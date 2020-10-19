زوجة الرئيس الفرنسي تدخل الحجر بعد مخالطتها لمصاب بكورونا

المصدر: د ب أ

قالت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم "الاثنين" إن بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس، لن تحضر مراسم التأبين الوطنية للمعلم الذي لقي حتفه مؤخراً، لأنها خالطت شخصاً مصابا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السيدة الأولى في فرنسا ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام. وأفادت أنباء بأنه لم تظهر عليها أي أعراض للعدوى بالفيروس الفتاك.

ويوم الخميس الماضي التقت المعلمة السابقة بشخص أثبتت الاختبارات اليوم الاثنين أنه مصاب بفيروس كورونا، وظهرت عليه أعراض (كوفيد-19)".

ومن المقرر إقامة مراسم تأبين وطني لمدرس التاريخ صامويل باتي" 47 عاما" يحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد غد "الأربعاء" في جامعة السوربون.

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