أذربيجان وأرمينيا تستأنفان القتال رغم وقف إطلاق النار

المصدر: د ب أ

انخرطت أذربيجان وأرمينيا في قتال عنيف في إطار النزاع حول منطقة ناجورنو قرة باغ اليوم الاثنين، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم تجديده ودخل حيز التنفيذ في العطلة الأسبوعية الماضية.

وتبادل الجانبان اللوم بشأن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا والذي تم الاتفاق عليه لإنهاء اشتعال القتال الذي بدأ الشهر الماضي بين الجمهوريتين السوفييتين السابقتين الجارتين.

ومع تسجيل مقتل ما لا يقل عن 700 شخص، يعد هذا القتال الأكثر دموية بين أذربيجان وأرمينيا منذ أن خاضتا حربا بسبب المنطقة نفسها في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي أثناء تحولهما إلى دولتين مستقلتين.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأرميني شوشان ستيبانيان اليوم الاثنين في بيان على صفحتها على فيسبوك إن "المعارك العنيفة في جنوب المنطقة مستمرة".

في غضون ذلك، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان عبر تويتر إن الجيش الأذربيجاني "حرر" أكثر من 12 قرية في المنطقة.

يشار إلى أن ناجورنو قرة باغ، المعترف بها من جانب الأمم المتحدة كجزء من أذربيجان، يخضع لسيطرة القوات الأرمينية منذ أكثر من ربع قرن، مع وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب في عام 1994.

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