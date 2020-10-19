حملة تلقيح جماعية ضد كورونا بروسيا في غضون شهرين

المصدر: د ب أ

صرح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الاثنين بأن العاصمة الروسية ستطلق حملات تلقيح جماعية ضد فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين.

وتجدر الإشارة إلى أن المدينة تسجل أعلى معدل إصابات بالفيروس في البلاد.

وتأتي روسيا في الترتيب الرابع بين دول العالم من حيث أعداد إصابات كورونا، حيث سجلت أكثر من 4ر1 مليون إصابة. وهي أول دولة في العالم تعلن تسجيل لقاح لعلاج كورونا للاستخدام العام.

وأثار تسجيل اللقاح "سبوتنيك V "، جدلا في المجتمع العلمي الدولي وسط مزاعم بأنه لم يتم اختباره بشكل كافٍ. ويؤكد مسؤولو الصحة الروس دعمهم للقاح ويدافعون عنه بقوة.

وقال سوبيانين، في بيان نشره على موقعه على الإنترنت، "سنبدأ حملات تلقيح جماعية للسكان في ديسمبر ويناير".

وأشار إلى وجود نحو عشرة آلاف مريض كورونا حاليا في مستشفيات المدينة، بينهم نحو ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحذر من أن "هذا كثير".

رغم ذلك، أشار إلى أن العودة إلى إجراءات الإغلاق التي سبق أن تم فرضها في وقت سابق من العام الجاري وألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد ستكون "غير مقبولة وغير ممكنة".

ولفت إلى أن "الاستراتيجية المثلى هي إيجاد حل وسط بين إغلاق المدينة والتخلي التام عن الإجراءات التقييدية".

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