8.13 مليون إصابة بكورونا في أمريكا وأكثر من 219.5 ألف وفاة

المصدر: د ب أ

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس الأحد بنسبة 7ر0 بالمئة، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من يوم السبت، لتصل إلى 8.13 مليون حالة، والوفيات إلى 219 ألفا و556 وفاة بحلول الساعة 24ر3 مساء بتوقيت مدينة نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتتماشى الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد مع متوسط الزيادة اليومية البالغة 7ر0 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ولاية كاليفورنيا صاحبة العدد الأكبر لحالات الإصابة المؤكدة بعدد بلغ 874 ألفا و48 حالة، بزيادة 2ر0 بالمئة عن الفترة الزمنية نفسها من اليوم السابق.

وشهدت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 7ر2 بالمئة في حالات الإصابة، بالمقارنة بنفس الفترة الزمنية أول أمس، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 22 ألفا و821 إصابة.

وشهدت ولاية ميزوري العدد الأكبر للوفيات، حيث توفي 112 شخصا بها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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