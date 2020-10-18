إصابة 20 نائباً في البرلمان الإيطالي بكورونا

المصدر: د ب أ

أصيب ما لا يقل عن 20 عضواً بمجلس النواب الإيطالي على الأقل، أحد مجلسي البرلمان في البلاد، بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم الأحد.

وتم وضع اثنين من المشرعين الآخرين في عزل ذاتي احترازي، وفقا لتقارير صحيفة "ال ميساجيرو" وغيرها.

وقالت التقارير نقلا عن مشرعين إنه تم تعليق جميع عمليات التصويت في المجلس الأسبوع المقبل، إلا أن المناقشات واجتماعات اللجان ستستمر.

وقالت مارياستيلا جيلميني من حزب "فورزا إيطاليا" المعارض لوكالة أنباء أدنكرونوس: "لا يجب تعليق الديمقراطية في مثل هذه اللحظة المعقدة".

وسجلت إيطاليا قرابة 11 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في غضون 24 ساعة يوم السبت. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المزيد من القيود لوقف انتشار الفيروس في وقت لاحق اليوم الأحد.

ومن جهتها ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا سجلت اليوم الأحد رقما قياسيا جديدا بلغ 11ألفا و705 إصابات.

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