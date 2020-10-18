القبض على مشتبه به آخر في مقتل معلم بالقرب من باريس

المصدر: د ب أ

أعلن ممثلو الادعاء الفرنسيون أنه تم القبض على مشتبه به آخر فيما يتعلق بقتل معلم بالقرب من باريس فيما يشتبه أنه هجوم إسلامي.

وتم القبض على صديق للشخص الذي يشتبه بأنه القاتل، وفقا لممثلي الادعاء، ليصل إجمالي المحتجزين فيما يتعلق بالقضية إلى 11 شخصا.

وشهدت فرنسا صدمة يوم الجمعة بسبب حادث قتل وحشي وقطع رأس مدرس التاريخ /47 عاما/ في إحدى ضواحي باريس، على ما يبدو بسبب مناقشة الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل المسيئة للنبي محمد والتي ظهرت في الأصل في مجلة شارلي إبدو.

وعرض المعلم الرسوم خلال درس حول حرية التعبير في أوائل أكتوبر.

وكان نشر المجلة للرسوم في البداية قد أدى إلى هجوم دموي استهدف مكاتب شارلي إبدو في يناير 2015.

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