أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار الأخير

المصدر: د ب أ

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بانتهاك "وقف إطلاق نار إنساني" جديد في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها صباح اليوم الأحد، بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2000 مساء السبت بتوقيت جرينتش).

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إن صواريخ وقذائف مدفعية أطلقت من جانب العدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وإن هناك ضحايا في الجانبين.

ولاحقا، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية أرمينيا بالانتهاك "الصارخ" لوقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة إن مدينة جبرائيل وعدة قرى كانت تحت سيطرة أذربيجان في السابق تعرضت للقصف من الجانب الأرميني.

وأضافت أن أذربيجان "اتخذت إجراءات انتقامية" بعد ذلك.

وجاءت محاولة السلام الجديدة، التي أعلنت عنها وزارتا الخارجية في الدولتين مساء السبت، في الوقت الذي قالت فيه روسيا وفرنسا إنهما تدخلتا في محاولة للتوسط لإنهاء التصعيد الأخير في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار بعد قليل من دخوله حيز التنفيذ في العطلة الأسبوعية الماضية.

ويدور النزاع بين الجمهوريتين السوفيتيتين سابقا منذ عقود بسبب المنطقة الجبلية التي يقطنها نحو 145 ألف نسمة.

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