إصابات كورونا في المملكة المتحدة تصل إلى 692 ألفا و112 حالة

المصدر: د ب أ

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 692 ألفا و112 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة البريطانية لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 43 ألفا و519. وتعافي من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 2565 حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل حوالي 37 أسبوعا.

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