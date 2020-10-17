إصابة وزير الخارجية النمساوي بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية النمساوية اليوم السبت إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج بفيروس كورونا وإن العدوى ربما انتقلت إليه خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.

وأضافت المتحدثة "وكإجراء احترازي، سيخضع جميع أعضاء الحكومة للفحص اليوم السبت. ويُشتبه بأن العدوى ربما انتقلت إلى شالينبرج أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورج يوم الاثنين".

وأشارت إلى أن الوزير لم تظهر عليه أعراض وكان الفحص الذي خضع له روتينيا.

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