الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز ستة آلاف في أوكرانيا

المصدر: رويترز

قال مجلس الأمن القومي اليوم السبت إن أوكرانيا سجلت 6410 حالات إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفاعا من العدد القياسي السابق المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 5992 حالة .

وأضاف المجلس إن 109 مرضى توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

وفي المجمل تم تسجيل 293641 حالة إصابة في أوكرانيا حتى 17 أكتوبر مع 5517 حالة وفاة.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا خمسة آلاف حالة في أكتوبر مما دفع الحكومة إلى تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية 2020.

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