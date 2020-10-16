فرنسا تتخطى عتبة 25 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 25086 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية اليوم الجمعة بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 30621 أمس.

وقالت الوزارة أيضا أن 122 توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقابل 88 أمس. وبحساب عدد الوفيات في دور المسنين والذي يتم غالبا الإبلاغ عنه على دفعات ارتفع عدد الوفيات 178 اليوم الجمعة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية العام 834770 حالة وعدد الوفيات 33303.

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