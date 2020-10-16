وزير الخارجية البريطاني: قريبون من التوصل الى صفقة بشأن بريكست

المصدر: رويترز

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، قرب التوصل الى صفقة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مؤكدا أنه عند توفر حسن النية لدى الجانبين يمكن الوصول إلى ذلك.

وشدد راب على أنه في الوقت نفسه لا يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم جميع التنازلات بشأن بريكست... "نحن محبطون ومندهشون"، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يخضع صيد الأسماك في المملكة المتحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، أكد أن بلاده تتبنى منهجا يستهدف مناطق معينة للتعامل مع القفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ تفرض قيودا محلية لتفادي إغلاق عام وطني آخر وما سببه من ضرر للاقتصاد، مبينا "أننا نطبق هذا النهج... لتفادي إغلاق آخر على المستوى الوطني".

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