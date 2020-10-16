أمريكا تعتقل وزير دفاع مكسيكي

المصدر: د ب أ

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد يوم الخميس إن وزير الدفاع المكسيكي السابق سلفادور سيينفويجوس زيبيدا اعتقل في مطار لوس أنجيليس الدولي.

وقال إبرارد عبر تويتر إن السفير الأمريكي في المكسيك كريستوفر لانداو أبلغه بواقعة الاعتقال.

وتابع إبرارد في تغريدة ثانية: "سيجري إبلاغ القنصل في لوس أنجليس بالاتهامات في الساعات المقبلة"و "سنعرض على [سيينفويجوس زيبيدا] المساعدة القنصلية التي يستحقها".

وكان سيينفويجوس زيبيدا وزيرا للدفاع لمدة ست سنوات من 2012 إلى 2018 أثناء رئاسة إنريكي بينا نييتو للمكسيك.

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