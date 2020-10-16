دبلوماسيون أوروبيون لـ« البيان»: حان وقت فرض عقوبات على أنقرة

المصدر: (باريس ـ مريم بومديان)

طالب سياسيون بارزون وأحزاب في دول أوروبية بموقف حاسم ضد الانتهاكات التركية في البحر المتوسط.

وقال جونار بيك، عضو لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي «ألمانيا»، لـ«البيان»، إن خطوة أنقرة إرسال سفينة تنقيب لشرق المتوسط تعد استفزازاً غير مقبول، ما يستوجب سرعة العمل على فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة. كما أكد فريدريس فون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الاشتراكي الألماني، أن سياسة تركيا استفزازية، وعدوانية تحكمها أطماع في ثروات الغير.

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