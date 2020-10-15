ملك بلجيكا يلتقي بأخته غير الشقيقة لأول مرة بعد إثبات بنوتها لأبيه

المصدر: رويترز

التقى الملك فيليب ملك بلجيكا بأخته غير الشقيقة دلفين لأول مرة بعد أن ربحت معركة قضائية استمرت سنوات لإثبات أنها ابنة الملك السابق ألبرت الثاني وتحصل بعد ذلك على لقب أميرة.

وقالت العائلة الملكية اليوم الخميس إن الملك التقى بأخته يوم الجمعة الماضية في القصر الملكي بإحدى ضواحي بروكسل.

وقال الملك فيليب وأخته الأميرة دلفين في بيان مشترك "كان اللقاء حميما، أتيحت لنا الفرصة للتعرف على بعضنا البعض خلال حديث طويل وثري، وتحدثنا عن حياتنا ومصالحنا المشتركة".

وخاضت دلفين، وهي فنانة بلجيكية، معركة قضائية استمرت سبع سنوات من أجل إثبات أن الملك السابق ألبرت الثاني، الذي تنازل عن العرش عام 2013، هو والدها الحقيقي.

وبعد أن أظهر فحص للحمض النووي أن الملك ألبرت (86 عاما) هو والدها، منحتها المحكمة لقب أميرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

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