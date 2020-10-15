الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي للصين سجل 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 14 أكتوبر ، انخفاضا من 20 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، مقارنة مع 14 في اليوم السابق.

وتم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مدينة تشينغداو، حيث تجري الحكومة المحلية حملة فحوص لفيروس كورونا على مستوى المدينة بعد رصد سلسلة من الإصابات المرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل 23 حالة إصابة بكوفيد-19 بدون أعراض في 14 أكتوبر ، مقارنة مع 18 في اليوم السابق.

س

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85622 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز