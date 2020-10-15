تايلاند تفرض الطوارئ مع استمرار الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة

المصدر: د ب أ

وقع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا مرسوما بفرض حالة الطوارئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بانكوك حتى الليل.

وتظاهر آلاف الأشخاص لمحاصرة مقر الحكومة أمس الأربعاء للمطالبة باستقالة حكومة أوتشا، بالإضافة إلى وضع دستور جديد وإجراء إصلاح ملكي.

ويمنع المرسوم التجمعات العامة التي تضم أكثر من خمسة أشخاص مع فرض قيود على وسائل النقل.

وقال قادة الاحتجاج في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إنهم سينسحبون ويعودون للتجمع بعد الظهر عند تقاطع تجاري رئيسي في بانكوك.

وبعد ساعات فقط، اقتحم مئات من رجال الأمن يرتدون ملابس قوات مكافحة الشغب منطقة الاحتجاج ، لكن معظم المتظاهرين كانوا قد غادروا بالفعل.

وتقول الشرطة إنه تم نشر نحو 15 ألف شرطي من أجل تلك المظاهرات.

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