السجن 28 عاماً لرجل هاجم شرطياً بمطرقة

المصدر: د ب أ

أكد مصدر قضائي اليوم الأربعاء أن الرجل الذي أصاب رجل شرطة في هجوم بمطرقة خارج كاتدرائية نوتردام في باريس في يونيو 2017 صدر بحقه حكم بالسجن 28 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه خلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أيام، لم يعرب المدعي عليه عن أي ندم على أفعاله وأعلن دعمه لتنظيم داعش المتطرف.

وكان المواطن الجزائري قد ردد حينها "هذا من أجل سورية" فيما شن هجومه، بحسب ما قاله وزير الداخلية جيرار كولومب آنذاك.

وجرى القبض على الرجل ونُقل إلى المستشفى على الفور بعد الهجوم عندما أطلق عليه أحد زملاء الشرطي المصاب النار عليه مما أدى إلى إصابته.

وقامت الشرطة بإدخال السياح في الميدان المزدحم إلى الكاتدرائية فيما ظل ما يقدر بـ900 إلى ألف شخص في الداخل لنحو ساعتين فيما قامت قوات الأمن بعملية مسح للمنطقة.

وشهدت فرنسا سلسلة من الهجمات والتي أعلن تنظيم داعش عن مسؤوليته عنها أيضا وأودت بحياة 230 شخصا في 2015 و2016.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز